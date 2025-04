A l’occasion du tricentenaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et l’Autriche, un événement musical d’exception se prépare pour célébrer cette amitié de longue date en mettant en lumière la splendeur de la musique viennoise, interprétée par l’Orchestre Symphonique de Vienne-Webern Sinfonietta (mdw) et des artistes tunisiens en immersion dans cet orchestre prestigieux.

Organisé par la Fondation Hasdrubal pour la culture et les arts sous l’égide de son directeur musical Laurent Jost, en étroite collaboration avec le chef d’orchestre Fedor Rudin et l’Université autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne, cet événement s’inscrit dans une démarche de rapprochement culturel entre la Tunisie et l’Autriche, mettant en lumière trois siècles d’échanges, de collaborations et d’amitié entre les deux pays.

Sous la baguette de Fedor Rudin, ancien violon solo du mythique Orchestre Philharmonique de Vienne, le concert prévu le 28 avril 2025 (19H30) au Théâtre de l’Opéra de Tunis, propose un voyage dans l’histoire musicale de Vienne, l’univers des bals impériaux, la finesse orchestrale de Mozart et l’esprit pétillant d’Offenbach avec au menu: valses, polkas et symphonie.

Le concert débutera avec l’emblématique “Ouverture de La Chauve-Souri”s (Fledermaus), opus 362, de Johann Strauss II, pièce incontournable de l’opéra viennois alliant exubérance et élégance.

L’âme de Mozart se manifestera ensuite à travers sa “Symphonie Parisienne”, une œuvre lumineuse inspirée de son séjour en France et de l’influence de la grande tradition orchestrale parisienne.

Le programme se poursuivra avec une série de pièces joyeuses et endiablées signées par le maître de la valse, Johann Strauss II, créateur de rythmes irrésistibles et de mélodies qui ont marqué la culture musicale viennoise.

Le clou du spectacle viendra avec une série de morceaux jubilatoires et virtuoses dont “Orpheus Quadrille, opus 236”, une collaboration entre Offenbach et Strauss II, avec le fameux Galop infernal (plus connu sous le nom de cancan), Im Fluge, opus 230, signé Josef Strauss, frère cadet de Johann Strauss, une œuvre d’une grande délicatesse et enfin, le Radetzky Marsch, opus 228, du patriarche Johann Strauss I, qui viendra conclure la soirée sur une note éclatante, invitant le public à participer en rythme, dans la plus pure tradition des concerts du Nouvel An à Vienne.

L’accès à ce concert sera gratuit pour les étudiants, en vue de permettre aux jeunes de découvrir les chefs d’œuvres intemporels de Mozart, Strauss et Offenbach.

Cet événement musical est organisé avec le soutien notamment de l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, de l’Université de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne (mdw), du Théâtre de l’Opéra de Tunis, de l’Ambassade de France en Tunisie et de l’Institut Français de Tunisie (IFT).