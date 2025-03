L’édition 2025 de la Journée internationale du jazz sera célébrée le 30 avril dans plus de 190 pays, avec Abou Dabi (Émirats arabes unis), comme capitale mondiale, indique l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco) dans sa newsletter du mardi.

Organisée par l’UNESCO et le Herbie Hancock Institute of Jazz, cette célébration comprendra des concerts et des activités éducatives et culturelles, peut-on encore lire dans le communiqué de l’organisation onusienne.

Les artistes, les universités, les festivals de jazz, les lieux, les bibliothèques, les écoles primaires et secondaires, les stations de radio et de télévision, les streamers, les journalistes, les universitaires et les particuliers peuvent tous participer à la célébration annuelle de la Journée internationale du jazz.

La Journée internationale du jazz 2025 donnera lieu à des milliers d’événements dans le monde, au sein des grandes comme des petites villes, sous la forme de grands concerts dans des centres culturels de premier plan comme de représentations intimes. Des artistes, des éducateurs et des institutions du monde entier organiseront des masterclass, des séances d’improvisation, des tables rondes et des ateliers pédagogiques, afin de mettre en lumière l’impact profond du jazz et son pouvoir fédérateur.

Pour en savoir plus sur la Journée internationale du jazz 2025 et inscrire des événements, les artistes et tous les passionnés de cette forme d’art dans le monde entier peuvent consulter le site : www.jazzday.com ou httpss://www.unesco.org/fr/international-jazz-day.

L’Unesco indique que l’accueil de la Journée internationale du jazz 2025 coïncide également avec le Sommet de la culture d’Abou Dabi, un rassemblement mondial qui réunit tous les ans un collectif d’artistes et de décideurs issus des secteurs de la culture et des industries créatives.

« Cette édition mettra en lumière la richesse culturelle de cette ville tout en soulignant la capacité du jazz à tisser des liens entre les communautés et à promouvoir le dialogue et la paix sur tous les continents », déclare Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

Abou Dabi, ville créative de l’UNESCO pour la musique, sera le cœur vibrant de cette célébration mondiale. Pendant cinq semaines, une série de concerts de jazz, d’activités éducatives et d’événements pour toutes les communautés se dérouleront dans la ville. Le « All-Star Global Concert » de la Journée internationale du jazz 2025, aura lieu le 30 avril à l’Etihad Arena, la plus grande salle de spectacle de la région, et diffusé dans le monde entier.

Sous la direction du légendaire pianiste Herbie Hancock, ce concert animé par l’acteur oscarisé Jeremy Irons réunira de célèbres artistes de jazz, de blues, de musique classique et de hip-hop, du monde entier dont Arqam Al Abri (Émirats arabes unis), John Beasley (États-Unis), Dee Dee Bridgewater (États-Unis), A Bu (Chine), Terri Lyne Carrington (États-Unis), Kurt Elling (USA), José James (États-Unis), Rhani Krija (Maroc), John McLaughlin (Royaume-Uni), Hélène Mercier (France/Canada), Marcus Miller États-Unis), Linda May Han Oh (Australie), John Pizzarelli (États-Unis), Dianne Reeves (États-Unis), Arturo Sandoval (États-Unis), Naseer Shamma (Irak), Danilo Pérez (Panama), et Varijashree Venugopal (Inde).

D’autres artistes seront annoncés dans les semaines à venir.

Dans le sillage de la Journée internationale du jazz, le Mois du jazz d’Abou Dabi prolongera les festivités mondiales et renforcera la présence du jazz dans la région. Sa célébration inclura l’accès à des spectacles en direct, des concerts itinérants, des ateliers, des résidences d’artistes et des événements éducatifs qui souligneront les liens du jazz avec différentes traditions musicales et disciplines artistiques.

Créée par la Conférence générale de l’UNESCO en 2011 et reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Journée internationale du jazz rassemble les pays et les communautés du monde entier tous les ans, le 30 avril. Cette célébration annuelle met en lumière le pouvoir du jazz et son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue entre les cultures, de la diversité et du respect de la dignité humaine.

La Journée internationale du jazz est devenue un mouvement mondial qui touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents grâce à des programmes éducatifs, des spectacles, des campagnes de sensibilisation, des programmes radio et télé, des retransmissions, et grâce aux médias en ligne, à la presse écrite et aux réseaux sociaux.

Le Herbie Hancock Institute of Jazz est la principale organisation à but non lucratif chargée de planifier, promouvoir et organiser la Journée internationale du jazz chaque année.