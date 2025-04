Avec un visuel qui raconte une histoire, celle de dix années rythmées par la passion, la musique, la découverte et le partage, le festival Sicca Jazz célèbre cette année son dixième anniversaire. L’édition 2025, qui se tiendra du 30 avril au 4 mai au Kef, s’annonce vibrante, marquant l’ouverture d’un nouveau chapitre, avec du jazz et des musiques du monde qui résonnent au cœur de cette région du nord-ouest tunisien depuis une décennie.

Une édition anniversaire foisonnante d’expériences inédites

L’édition anniversaire réserve de nombreuses nouveautés. Pour améliorer l’accessibilité et répondre à une attente exprimée par de nombreux festivaliers, une navette quotidienne reliera Tunis au Kef. “La Route des Belles Histoires”, comme elle a été nommée, est bien plus qu’un simple service de transport, mais un trajet bien singulier qui invite à une immersion culturelle en mouvement, ponctuée de rencontres avec un historien, autour de récits sur le patrimoine du Kef, son histoire et ses trésors cachés tout en profitant de ses paysages à couper le souffle. Le départ se fera chaque matin à 10H00 depuis Tunis, avec un retour après les concerts, à minuit. Une solution pensée pour offrir un confort maximal tout en nourrissant l’imaginaire des festivaliers.

A cette initiative s’ajoutent d’autres expériences inédites : le Sicca Jazz Day Experience, la Relax Experience, des circuits touristiques pour (re)découvrir la région, des afters pour prolonger les soirées musicales, un espace gastronomique sous le label Siccaveneria Delight, et CinemaTdour, pour des projections en harmonie avec l’esprit du festival.

Au line-up figure également une exposition des affiches des neuf éditions précédentes. Cette rétrospective, installée dans le store du festival, permettra aux visiteurs de redécouvrir les univers visuels qui ont jalonné dix années de programmation, d’hommages, d’expérimentations et de rencontres musicales.

Au fil de neuf éditions…et un retour où tout a commencé : la Kasbah du Kef

Au fil des éditions, des artistes d’exception ont foulé les scènes du festival, venus des quatre coins du monde. Parmi eux, David Murray, Kenny Garrett, Martha High, Bill Laurance, Bonney Fields, Terence Blanchard, Paco Séry, Nguyen Lê, Guillaume Perret, Rabih Abou-Khalil, Karim Ziad, Nicole Slake Jones, Fawzi Chkili, Malek Kakhoua, Mohamed Ali Kammoun… Ouvert au fil de son histoire aux musiques du monde et sonorités métissées, le festival a aussi accueilli Iyeoka, Natasha Rogers, Trilok Gurtu, Gentleman’s Dub Club, les groupes marocains Jil Jillala et Hoba Hoba Spirit, les Algériens Labess et Démocratoz, ou encore Juan Carmona, le Dérive Jazz Quartet, Eric Sardinas et No Jazz.

En chiffres, plus de 120 concerts, 50 spectacles gratuits, 50 scènes, 30 pays, 100 partenariats et 200 000 spectateurs ont marqué le festival depuis sa création en 2015, année où l’aventure a commencé à la Kasbah du Kef, lieu emblématique chargé d’histoire, dont l’atmosphère a contribué au charme des premières éditions. Sicca Jazz, qui s’est installé en 2019 au Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef, revient pour son édition anniversaire à ses sources, là où tout a commencé : la Kasbah du Kef, dotée d’une capacité d’accueil de 4000 spectateurs.

Avec les projecteurs qui s’apprêtent à s’allumer, le festival international Tunisien de Jazz et de world music se prépare à écrire une nouvelle page, poursuivant sa route d’histoires autour du jazz, jazz rock, du blues, et d’autres musiques du monde avec un programme détaillé qui sera dévoilé prochainement.