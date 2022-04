Les deux experts en informatique INFOMOTION et FOCUS, qui ont signé un contrat de partenariat, collaborent désormais en Tunisie. Ils se sont mis d’accord pour créer ensemble un écosystème sur les thèmes des données et de l’analytique, du cloud computing et du développement de logiciels, en mettant à profit le savoir-faire des experts informatiques et des talents tunisiens.

INFOMOTION est le leader du marché de la Business Intelligence, du Big Data et des solutions numériques dans les pays germanophones, alors que son partenaire tunisien FOCUS est expert dans la mise en œuvre d’applications numériques.

La conclusion de ce contrat, le 24 mars 2022, montre – outre les financements importants actuels de startups et d’entreprises tunisiennes – que la Tunisie devient de plus en plus attractive en tant que lieu d’investissement international pour les projets informatiques. Jusqu’à présent, la Tunisie était vue comme un secret d’initiés. Mais l’économie numérique représente aujourd’hui 11% du PIB et elle constitue un pilier important de l’économie nationale. C’est aussi et surtout un pool de nombreux talents informatiques bien formés qui continue de stimuler les innovations numériques tunisiennes.

Les deux entreprises ont été mises en relation par l’équipe du programme de Transformation Digitale de la GIZ en Tunisie. Le programme, qui encourage les investisseurs étrangers à venir s’installer en Tunisie et facilite leur entrée sur le marché numérique national, est soutenu par l’Initiative spéciale Formation et emploi du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

Ses services spécialisés dans le «Soft Landing » offrent aux investisseurs potentiels une entrée en douceur sur le marché tunisien, proposent un premier point de départ et de travail physique dans le hub d’innovation digitale “The Dot” afin de profiter de la dynamique de l’écosystème tunisien et facilitent l’entrée sur le marché grâce à une panoplie de services proposés.

Cette activité issue de la composante “Business and Invest” est mise en œuvre dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi “Invest for Jobs” et mandatée par le Ministère fédéral de la Coopération Economique et du Développement (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ).

