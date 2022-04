La compagnie aérienne privée Nouvelair poursuit l’expansion de son réseau en Europe. Lors d’une soirée organisée à l’attention des médias, le 1er avril 2022 dans un hôtel à Tunis, le management de la compagnie à travers son directeur général adjoint, Chokri Zarrad, a dévoilé trois nouvelles destinations qui seront desservies par Nouvelair, à savoir deux villes britanniques (Londres et Manchester) et Genève en Suisse.

En effet, le 29 mars dernier, la compagnie lançait une nouvelle ligne régulière reliant l’aéroport Tunis-Carthage à Londres Gatwick à raison de 3 vols par semaine. Deux autres lignes viendront se joindre à celle-ci en mai prochain, l’une reliera Monastir à la ville de Manchester, alors que la seconde desservira l’aéroport de Genève (Suisse) du départ de Tunis-Carthage à raison de 3 fréquences par semaine.

Ainsi, avec ces trois villes desservies, le réseau de Nouvelair compte désormais 18 destinations réparties sur 3 continents. Ce qui ne manquera pas de donner un coup d’accélérateur au tourisme en Tunisie -et ce n’est pas un vain mot par les temps qui courent-, mais aussi de satisfaire bon nombre de Tunisiens qui désirent voyager.

La programmation estivale de Nouvelair fait état de 130 vols hebdomadaires sur 8 pays (France, Allemagne, Turquie, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Algérie et Arabie Saoudite).

Avec son large et dense réseau, Nouvelair donne plus de choix à ses clients voyageurs. Et le pays le mieux servi reste la France avec 8 villes desservies : Paris, Nice, Marseille, Strasbourg, Lille, Nantes, Toulouse et Lyon.

En deuxième position on trouve l’Allemagne avec 5 villes desservies, à savoir : Düsseldorf, Berlin, Francfort, Hanovre et Munich.

0 ces deux pays-phares viennent s’ajouter l’Algérie (Alger), la Turquie (Istanbul), la Belgique (Bruxelles) et l’Arabie saoudite (pour la Omra).

TB

À propos de Nouvelair

Nouvelair a été fondée en 1989, devenant ainsi la première compagnie aérienne privée en Tunisie.

En Tunisie, Nouvelair opère depuis 4 villes : Tunis, Enfidha, Monastir et Djerba.

Par ailleurs, la compagnie a été élue « Meilleur Service Client » successivement en 2020, 2021 et 2022.