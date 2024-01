Nouvelair vient d’annoncer des nouvelles lignes, en ajoutant cinq destinations à son réseau en 2024. Lors d’une conférence de presse M. Chokri Zarrad, le directeur général de Nouvelair, a révélé les développements à venir pour la compagnie aérienne. Ces ajouts s’inscrivent dans la stratégie de croissance ambitieuse initiée en 2023, marquée par le lancement de 15 nouvelles liaisons vers cinq pays différents.

Les nouvelles destinations incluent Madrid, Barcelone, Casablanca et Hambourg au départ de Tunis, ainsi que Bruxelles au départ de Monastir. À partir d’avril 2024, Nouvelair assurera des vols réguliers vers ces villes, offrant aux voyageurs deux vols par semaine vers Hambourg, trois vols par semaine vers Casablanca, deux vols par semaine vers Madrid et Barcelone, et deux vols par semaine vers Bruxelles.