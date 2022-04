L’Union européenne (UE) et la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) ont annoncé, jeudi, le lancement du troisième appel à candidature pour bénéficier du programme ” Insadder “, l’instrument européen d’appui à l’export.

Sont éligibles à ce programme les Petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises qui veulent exporter pour la première fois ou celles qui ont déjà occasionnellement exporté ou celles qui exportent et veulent augmenter leurs exportations.

Les entreprises qui exportent pour plus de 30% de leur chiffre d’affaires ne sont pas éligibles, selon un communiqué conjoint de l’UE et de la BERD.

Il s’agit aussi des entreprises qui ont des finances et une situation fiscale saine leur permettant d’investir dans les opérations d’export.

La candidature se fait à travers le site www.insadder.tn. La date limite a été fixée, au 30 avril 2022.

Lancé en Juin 2021, le programme INSADDER financé par l’Union Européenne et mis en œuvre par la BERD, est une initiative qui vise à renforcer le potentiel des PME Tunisiennes en matière d’exportation.

Lors des 2 premiers appels à candidature, qui ont été lancés en Juin et novembre 2021, plus de 50 PME ont été sélectionnées suite à un processus compétitif.

Elles bénéficient aujourd’hui de l’appui du programme INSADDER sur différents volets suite à un diagnostic établi par les experts du programme et de la BERD.

L’objectif global est d’évaluer la performance, la compétitivité et la capacité à exporter des PME sélectionnées dans le cadre du programme, afin d’élaborer un plan d’action comprenant un ensemble de missions qui devraient être mises en œuvre tout au long de l’implémentation du programme.

Le programme INSADDER étend son intervention à tous les secteurs afin de promouvoir l’innovation, la digitalisation, l’inclusion et le développement durable, il propose un ensemble de services d’assistance technique et financière ainsi que des services d’appui exhaustifs.

A ce titre, les entreprises sélectionnées pour le programme INSADDER bénéficieront, pendant deux à trois ans, d’un accès à l’accompagnement stratégique par des experts métiers internationaux focalisé sur l’export et l’accès à de nouveaux marchés et de formations spécifiques aux métiers de l’exportation au profit du personnel des entreprises bénéficiaires.

Ils auront accès aussi à un support opérationnel pluridisciplinaire délivré par des experts en stratégie, organisation, marketing, transformation digitale, information financière, certification et un cofinancement des certifications nécessaires à l’exportation.

Durant les 5 prochaines années, le programme INSADDER qui bénéficie d’un budget de 7,25 millions d’euros financé par l’UE et mis en œuvre par la BERD, souhaite accompagner 75 entreprises tunisiennes dans leur développement vers l’export.