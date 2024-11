Une journée d’information a été organisée, jeudi à Sousse, par la Chambre de commerce et d’industrie du centre (CCIC), consacrée à l’introduction du programme «Insadder » (J’exporte) d’aide à la compétitivité et à l’export des petites et moyennes entreprises tunisiennes.

Cet évènement économique a été tenu en coopération avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Délégation de l’Union européenne en Tunisie.

Il ambitionne une mise à contribution plus active des PME implantée dans la région, au moyen d’une présentation dudit programme, ses mécanismes et normes.

Le directeur du programme d’appui aux PME au sein de la « BERD », Zakaria Louati, a expliqué dans une déclaration à la TAP, que le programme prévoit un financement sous forme de subvention équivalant à 80% des dépenses allouées par les PME à la consolidation de leurs capacités d’exportation, à l’aune d’un plan d’évaluation technique du programme de soutien.

Financé par la représentation de l’UE en Tunisie, le programme est mis en œuvre par la « Berd », en étroite collaboration avec le ministère de l’économie et de la planification, et le ministère du commerce et de développement des exportations.

Lancé en 2021, le programme « Insadder », a été doté d’un budget de 7 millions 250 mille euros, et a bénéficié à près d’une centaine de PME à travers des projets d’appui technique, a indiqué pour sa part à la TAP, le directeur général de la CCIC Mourad Moujbani.