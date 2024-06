L’évaluation du projet “Insadder” (J’exporte), a été au centre d’une journée d’information organisée, jeudi à Sfax, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS), en coopération avec la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le programme “Insadder”, lancé en 2021 en partenariat avec le ministère de l’Économie est financé par l’Union européenne à hauteur de 7 millions d’euros (23 millions de dinars tunisiens).

Il profite actuellement à une centaine de PME et projette de fournir un appui technique à 30 nouvelles entreprises tunisiennes en 2024, a indiqué à la TAP, Le directeur du programme de soutien aux petites et moyennes entreprises à la (BERD), Zakaria Louati

“Le programme vise à améliorer la compétitivité des PME tunisiennes sur les marchés étrangers, à travers un soutien dispensé en financements fournis aux entreprises actives dans divers domaines tels que la transformation numérique, l’amélioration de la qualité de production, l’obtention des normes internationales et l’aide à la transition énergétique vers une économie verte”, a-t-il expliqué.

De son côté, le directeur général de la CCIS Hichem Elloumi, a déclaré que “Cette journée d’information s’inscrit dans le cadre des travaux de la Chambre qui entreprend d’encadrer les PME et d’appuyer et accompagner tout projet susceptibles d’améliorer leur productivité et leurs aptitudes à l’exportation ».

“La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax s’efforce d’être un relais entre les PME et les structures financières européennes, en s’appuyant sur des expériences de réussite à l’étranger, et ce, dans le droit fil de la mouvance en cours au niveau du ministère du commerce pour une révision des textes juridiques régissant l’exportation “, a conclu Elloumi.