Sport – Ramadan : Les effets du jeûne sur les sportifs professionnels et ordinaires

La pratique du sport au mois de Ramadan a été au centre du colloque scientifique organisé par l’Observatoire National des Sports les mardi et mercredi à Hammamet.

Le directeur général de l’Observatoire national des sports, Nizar Souissi a déclaré à l’agence TAP, en marge de la clôture des travaux de ce cette rencontre, que ce colloque qui portait sur les effets du jeûne du mois de Ramadan sur les sportifs professionnels et sur les sportifs ordinaires, a enregistré la participation d’experts et de chercheurs en sciences du sport venus de Tunisie, de Singapour et des Etats-Unis.

Il a indiqué que la plupart des interventions scientifiques ont souligné que la pratique du sport et de l’activité physique ne sont pas nocifs pour la santé et sont bénéfiques dans la plupart des cas, à condition que l’exercice soit lié à des comportements alimentaires et à un sommeil sains.

Il a souligné la nécessité pour les Tunisiens d’être conscients que pour obtenir des avantages sanitaires et psychologiques de la pratique du sport pendant le mois de Ramadan, il est nécessaire de changer le comportement nutritionnel en s’éloignant de la consommation excessive de sucreries et en choisissant le moment approprié pour faire de l’exercice, de préférence avant et après la rupture du jeûne.

“Il est important également de consacrer suffisamment de temps pour dormir, d’autant plus que pratiquer du sport au début de la journée de jeûne, après quelques heures de sommeil, et ne pas boire d’eau et manger de la nourriture réduit le taux de glucose dans le sang et double le risque de blessures musculaires”, a-t-il mis en garde.

“Il est possible de faire du sport pendant le mois de Ramadan, à condition que les consignes nutritionnelles et les instructions des spécialistes du sommeil soient respectées, et que les athlètes puissent continuer leur activité sans rien risquer, d’autant plus que le jeûne n’est pas la principale cause des problèmes sanitaires pour les athlètes, mais c’est plutôt le comportement nutritionnel inapproprié et le fait de rester éveillé tard le soir qui en sont les causes”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que de nombreuses études scientifiques ont démontré que le jeûne a des bienfaits sur la santé, et même un effet positif sur de nombreuses maladies non transmissibles telles que la pression artérielle et l’obésité, notant que des études animales ont montré que le jeûne donne plus d’efficacité à la chimiothérapie pour les maladies cancéreuses.

“Des études scientifiques ont montré également que le sommeil est l’élément le plus important pour entretenir la forme physique, et il est même plus important que l’entraînement”, a-t-il fait savoir précisant que de nombreux athlètes de haut niveau dans le monde jeûnent pendant le mois de Ramadan sans que cela n’affecte leurs performances sportives, ce qui explique qu’ils ont suivi des comportements sains, au niveau de la nutrition et du sommeil (environ 8 heures de sommeil en plus d’une sieste) et respecté les consignes des nutritionnistes et spécialistes du sommeil.