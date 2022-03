Dans une ambiance qui respire les arômes assez spéciaux du mois Saint de Ramadan, le Centre culturel et de jeunesse d’El Menzah 6 accueille du 30 mars au 1er avril prochain l’exposition “Oulet Romdhan 2022” portée par l’association “Saveurs de mon Pays” club-Ariana.

Ce sont près d’une vingtaine de femmes venant du Grand Tunis, de Nabeul, de Sousse, de Monastir, de Sfax, de Bizerte mais aussi du Sénégal qui exposent au grand bonheur des ménagères se préparant pour le mois de Ramadan. D’ou le choix du terme “Oula” (stockage) qui est une tradition tunisienne de préparation des réserves alimentaires pour l’hiver et pour aussi accueillir en grande pompe le mois sacré du jeûne.

Autour des senteurs à couper le souffle et des saveurs variées du patrimoine culinaire authentique tunisien, les exposantes jeunes et d’un certain âge, dépositaires du savoir-faire ancestral aussi bien dans la cuisine salée que dans la pâtisserie, s’appuient dans la confection de leurs produits sur la dextérité manuelle qu’elle conservent jalousement et les produits de terroir peu connus.

Savourant les plats servis pour dégustations, plusieurs visiteurs parmi les fins connaisseurs, les avertis et les curieux, de toutes catégories sociales et de tranches d’âge confondues, ont manifesté leur émerveillement des différentes variétés de délices exposés (Bsissa, zrir, rfissa etc).

Outre la large gamme de produits destinés à la cuisine (épices de tout genre, chorba, hlalem, confitures naturelles, miel, mloukhia etc) c’est l’habillement pour femmes et enfants qui est exposé en grand choix. “Ramadan” c’est une occasion qui s’offre pour la femme aussi de se faire une beauté après “chakan el fatr” (Rupture du jeûne) en s’habillant par le made in Tunisia confectionné avec goût et art” murmure une exposante. Sans oublier également les produits de beauté et les objets de décoration inspirant tous l’ambiance ramadanesque (porte-coran en bois, lanternes de Ramadan, etc).

A l’ouverture de l’exposition aujourd’hui, Latifa Khairi présidente de l’association “Saveurs de mon Pays” qui s’apprête à célébrer le 5 juin prochain son dixième anniversaire a tenu à souligner que cette exposition est une manifestation qui vise à susciter l’engouement encore une fois du Tunisien envers son riche héritage aussi bien culinaire que vestimentaire surtout en ce mois. C’est une occasion aussi de rappeler que la femme a droit à se faire belle après de longues heures de cuisine.

“Oulet Romdhan” a-t-elle ajouté se veut à travers les différents produits exposés, à l’image de ce mois de prières, de beauté, d’agréables senteurs, de la bonne bouffe, le tout avec beaucoup d’amour.

Venant découvrir l’exposition qui a été médiatisée surtout sur les réseaux sociaux, plusieurs visiteurs au premier jour ont exprimé leur admiration quant aux efforts de l’association visant à mettre en valeur les produits de notre patrimoine mais aussi le travail de ces artisanes dont les cartes de visites ont été largement sollicitées.

Créée en 2012, l’association “Saveurs de Mon Pays” présidée par Latifa Khairi , s’emploie à travers ses diverses activités essentiellement les expositions de ce genre à apporter à ces artisanes une note d’espoir, en essayant de faire entrer en contact chaque femme, chaque artisane, chaque produit de terroir, chaque plat et chaque recette dans un immense puzzle de la diversité et de la richesse patrimoniale.

Au-delà de ces actions visant à porter à jour nos variétés culinaires(couscous, pain, huile d’olive etc), les activités sont devenues grâce à ses clubs implantés ici et ailleurs des occasions pour les artisanes et artisans d’exposer, de montrer leurs créations dans les différents domaines et de se faire une notoriété lors des nombreux événements qu’organise l’Association en vue de créer une certaine dynamique socio-économique culturelle et touristique qui s’est imposée d’elle-même.