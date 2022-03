La Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) a lancé, à l’attention des professionnels et des experts intervenant dans le domaine de l’audiovisuel, un ” guide des bonnes pratiques en matière de traitement journalistique des discours de haine “.

Le guide a été présenté mardi 29 mars 2022 à Tunis, lors d’une conférence de presse organisée conjointement avec l’organisation Article 19.

Ridha Saïdi, membre de la HAICA, a déclaré que “7 % des mesures prises depuis la création de la Haute autorité sont le résultat de violations liées aux discours de haine”.

Nouri Lajmi, président de la HAICA, a pour sa part expliqué que le guide comprend une définition du discours de haine, le cadre juridique régissant la question et la manière de le traiter.

Le guide est le fruit du travail d’observateurs du discours médiatique au sein de la HAICA, qui ont préalablement bénéficié de formations et de stages sur ce sujet, a-t-il ajouté.

L’auteur du guide, le professeur de journalisme, Aymen Zaghdoudi, a expliqué qu’il s’agit d’un document de référence qui aide les journalistes et les professionnels des médias à distinguer ces discours et à bien les traiter ” pour contribuer à la production d’un contenu médiatique de qualité qui ne viole pas la dignité des personnes et ne porte pas atteinte à leurs droits individuels ou collectifs, protégés par la loi “.