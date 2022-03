Le Fonds du Qatar pour le développement et la Fondation Bill & Melinda Gates se sont tous deux engagés à allouer environ 200 millions de dollars US aux petits exploitants agricoles dans le cadre d’un nouveau partenariat visant à les aider à s’adapter au changement climatique.

Le Fonds du Qatar pour le développement (QFFD) et la Fondation Bill & Melinda Gates ont annoncé, lors du Forum de Doha 2022, lundi 28 mars 2022, un nouveau partenariat stratégique appelé Nanmo, ou ” grandir ensemble ” en arabe. Nanmo injectera des fonds dans des méthodes et techniques agricoles adaptées au climat afin de mettre en place des systèmes et des marchés alimentaires résilients susceptibles de fournir une alimentation, générer des revenus et créer des opportunités économiques en faveur des petits exploitants agricoles ainsi qu’à leurs communautés sur le continent africain.

QFFD et la Fondation Gates se sont tous deux engagés à consacrer environ 200 millions de dollars US dans le financement de projets agricoles, de résilience climatique et de développement économique afin de soutenir les petits exploitants agricoles des zones arides du continent africain.

Ces agriculteurs subissent de plein fouet les effets du changement climatique et ce partenariat visera à renforcer les économies de l’Afrique subsaharienne dans quatre domaines clés :

l’équité comme principal moteur de la croissance inclusive

comme principal moteur de la croissance inclusive l’entreprise comme moyen de création d’emplois et de réduction de la pauvreté

comme moyen de création d’emplois et de réduction de la pauvreté l’agriculture comme principale source de nourriture, d’emplois et de revenus.

comme principale source de nourriture, d’emplois et de revenus. l‘accès aux technologies, aux moyens financiers et aux meilleures pratiques émergentes comme moteur de la productivité, de la nutrition et de l’adaptation au climat.

Le partenariat vise également à encourager les petits exploitants agricoles, particulièrement les femmes, à contribuer de manière positive aux décisions relatives à la production alimentaire et à la création d’emplois au sein de leur communauté, et à en bénéficier.

“Des centaines de millions de petits exploitants agricoles, en particulier en Afrique subsaharienne, voient déjà leurs moyens de subsistance menacés par des températures plus élevées et des variations météorologiques”, a déclaré Bill Gates. “Nous nous appuyons sur notre collaboration de longue date avec le QFFD pour aider ces agriculteurs à s’adapter. Ensemble, nous pouvons empêcher des millions de personnes de sombrer dans la pauvreté et la faim en raison du changement climatique et augmenter les rendements agricoles pour relancer une croissance économique équitable là où elle est véritablement requise”.

Ce partenariat stratégique a été annoncé par Bill Gates et M. Khalifa Al-Kuwari, directeur général du QFFD, en présence de Mark Suzman, PDG de la Fondation Gates, lors d’une table ronde au Forum de Doha. Il encouragera les méthodes, les pratiques, les politiques ainsi que les marchés adaptés au climat en tant que moteurs durables de systèmes alimentaires résilients qui fournissent une nutrition, des revenus et des opportunités économiques aux petits producteurs et à leurs communautés. Il comprendra également des recherches au niveau des systèmes et une mise en œuvre au niveau des pays afin de s’adapter aux environnements locaux.

L’un des premiers projets financés par Nanmo se concentrera sur l’amélioration des moyens de subsistance des agricultrices à faibles revenus dans un certain nombre de pays africains, en travaillant avec la World Poultry Foundation pour leur fournir des poulets améliorés pour la production d’œufs et de viande.

Khalifa Al-Kuwari a déclaré : “Nous sommes ravis de présenter une nouvelle initiative en collaboration avec notre partenaire stratégique, la Fondation Bill & Melinda Gates. Cette initiative, dénommée Nanmo, vise à garantir que les objectifs de développement durable soient atteints partout. “Nous avons bon espoir que ces précieux partenariats renforceront nos efforts visant à améliorer la vie des communautés vulnérables, en assurant leur sécurité économique dans le contexte de cette planète en constante évolution”, a-t-il ajouté.

Ce partenariat permettra également de financer des projets avec une trajectoire claire et susceptibles d’impacter plusieurs des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment la réduction de la pauvreté, la transformation agricole, la nutrition et l’autonomisation économique des jeunes et des femmes. Ces investissements sont d’autant plus importants au moment où un conflit dans une région du monde peut affecter la sécurité alimentaire de toute la planète.

“Un secteur agricole florissant génère une croissance économique, mais cette croissance ne profite pas automatiquement à tout le monde de manière égale”, a déclaré Melinda French Gates, co-présidente de la Fondation Gates. “Nanmo ne consiste pas seulement à protéger l’agriculture contre le changement climatique. Il s’agit aussi de s’assurer que les petits exploitants agricoles, y compris des millions de femmes, puissent se sortir de la pauvreté et investir dans un meilleur avenir pour leurs familles et leurs communautés”.

Depuis 2009, la Fondation Gates a consacré plus de 5 milliards de dollars à la promotion du développement agricole afin de répondre aux besoins des petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Il est urgent de mettre en place des systèmes alimentaires plus solides pour les petits exploitants afin d’éviter des crises alimentaires plus graves dans les régions arides. Cela contribuera à booster les économies et à améliorer la capacité des agriculteurs à répondre et à s’adapter au changement climatique.

