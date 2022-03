Le président de la République, Kais Saied a souligné, samedi, que les solutions envisagées dans le cadre d’un éventuel accord de financement avec le Fonds Monétaire International (FMI) doivent “répondre aux aspirations du peuple tunisien”.

Le président de la République qui s’exprimait, lors d’une rencontre tenue, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, consacrée à la situation économique et sociale du pays, a appelé, à cette occasion, à ne pas “toucher au rôle social de l’Etat”.

Les deux parties ont, dans ce contexte, abordé l’activité gouvernementale, notamment, les rencontres tenues avec différentes institutions financières dont le FMI.

Une équipe des services du Fonds Monétaire International est actuellement en mission, en Tunisie, afin de poursuivre les discussions avec les autorités, concernant un nouvel accord de financement en faveur du pays. Des représentants du fonds dont la directrice adjointe du département Moyen-Orient et Asie Centrale, Taline Koranchelian, et le chef de mission du FMI pour la Tunisie, Chris Geiregat ont déja rencontré le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), Samir Majoul et le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail, Nourredine Taboubi.

Le porte-parole du FMI, Gerry Rice, avait déclaré, le 17 mars dernier, que les discussions vont se baser sur les “bons progrès” déjà réalisés dans les négociations avec les autorités tunisiennes sur les politiques de réforme, soulignant que le FMI est et restera un partenaire ” solide ” de la Tunisie.