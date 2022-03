La Foire internationale du livre de Tunis (FILT) n’aura pas lieu cette année et fera son retour en 2023 dans son rendez-vous habituel au mois d’avril.

Le report de la Foire un an plus tard a été confirmé dans la soirée de jeudi 24 mars par le ministère des Affaires culturelles, qualifiant “un retour à la normale dans la date d’organisation de la Foire dans sa 37e édition”.

Après une absence de deux années consécutives, la FILT avait eu lieu dans sa 36ème édition exceptionnellement au mois de novembre 2021.

Youssef Lachkham, directeur de l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA), cité par la TAP, a dévoilé les grandes lignes d’une nouvelle approche à la FILT qui concernera le changement du site de la foire ainsi que le mode de participation aux travaux de cette manifestation.

Dans le souci de proximité géographique, le prochain épisode de la Foire délocalisera au cœur de Tunis, a déclaré Lachkham qui est également à la tête du Cabinet de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Guettat Guermazi.

Son institution compte organiser la Foire dans un espace plus adapté au déplacement des participants et visiteurs parmi les amateurs du livre.

Rappelons que le siège habituel de la FILT, sis au Parc des expositions du Kram, dans une zone de la banlieue nord de Tunis.

” Le retour de la foire à la normale nécessite une période d’évaluation et une coordination étroite entre les divers acteurs culturels en lien avec le secteur du livre et de l’édition “, a estimé le responsable.

Une nouvelle vision au niveau de la logistique et de l’organisation sera adoptée en prévision de la tenue de la 37ème édition, a encore dit Lachkham.

Il est ainsi vital de procéder à une refonte, sur le plan de la forme et du fond, en vue de pouvoir revenir à la date habituelle de la Foire. Cette orientation ayant fait l’objet d’une consultation générale auprès des divers acteurs, a été approuvée à l’unanimité, a-t-il souligné.

Le responsable évoque une nouvelle donne qui est due à deux facteurs en lien avec la crise sanitaire dont les perturbations dans la date initiale de tenue de la précédente édition de la Foire, reportée plusieurs fois durant deux éditions consécutives.

Parallèlement, la crise sanitaire a engendré un chambardement dans l’agenda général du Parc des expositions du Kram et la densité des réservations de la part des autres manifestations nationales qui se tiennent habituellement sur le même lieu. Cette forte demande a ainsi rendu encore plus difficile à l’institution en charge du FILT de garder la date de ce printemps 2022.

Pour ce qui est de la direction de la prochaine édition, l’universitaire Mabrouk Manai sera reconduit à la tête de la FILT en 2023.

La diplomatie culturelle sera au cœur de la nouvelle vision qui ambitionne de redonner à la foire son rayonnement à travers une politique qui cible le secteur du livre et de l’édition à l’international. Une attention particulière sera ainsi accordée aux grands éditeurs et aux nouvelles publications, via la création d’une unité de coordination et de réseautage.

Une campagne promotionnelle fera la base de cette nouvelle orientation qui s’inscrit dans une volonté de suivre les dernières tendances et développements technologues dans les plus prestigieux salons et foires du livre à travers le monde.

Le tout converge dans la réalisation des attentes du lectorat en Tunisie par l’acquisition de titres dans les différentes branches littéraires, scientifiques et intellectuelles.

Le soutien au secteur du livre et toute sa chaîne dont l’édition constitue le maillon essentiel, sera la pierre angulaire de ce nouveau créneau pour une meilleure commercialisation, distribution et diffusion du livre, sur support papier ou numérique.

Rappelons qu’avec le début de la crise sanitaire en mars 2020 et la propagation de la pandémie de la Covid-19, plusieurs reports ont été annoncés par le comité directeur du FILT. En raison de la conjoncture sanitaire mondiale non favorable, la 36ème édition qui devait se tenir du 8 au 19 avril 2020, n’avait pas eu lieu.

La première vague de la pandémie avait contraint les organisateurs à reporter la Foire pour la date du 13 au 22 novembre 2020. Le second report, annoncé début décembre 2020, avait prévu la tenue de la foire au printemps, du 02 au 11 avril 2021.

L’édition 2021 avait finalement eu lieu du 12 au 21 novembre. La tenue de la Foire en automne avait été décidée après l’amélioration des indicateurs sanitaires et l’allègement des restrictions sur l’organisation des grandes manifestations culturelles.

Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, le FILT est un rendez-vous littéraire annuel d’envergure qui rassemble, chaque printemps, des éditeurs, libraires, distributeurs et écrivains du monde entier.