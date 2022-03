En termes d’expérience mobile, Tunisie Telecom occupe la première marche du podium, et ce pour la troisième année de suite.

Selon le baromètre de la plateforme nPerf sur les connexions Internet mobile, Tunisie Telecom a réalisé, du 1er janvier au 31 décembre

2021, les meilleures performances de l’internet mobile en Tunisie, renouvelant et conservant ainsi ses classements de 2019 et 2020.

Comme l’on pouvait s’y attendre, l’opérateur national des télécoms a organisé, jeudi 24 mars 2022, dans un hôtel aux Berges du Lac de Tunis, une cérémonie pour la réception de son trophée.

Pour ce faire, le directeur exécutif à nPerf, Anthony Saffroy, a fait le déplacement depuis Lyon en France où est basée l’entreprise.

Et comme il se doit, il a remis le trophée nPerf à Syrine Tlili, la PDG déléguée de Tunisie Telecom, et en présence entre autres de Lassaad Ben Dhieb, directeur central technique de Tunisie Telecom et de son équipe, ainsi que nombreux journalistes.

Il est à rappeler que nPerf est une société lyonnaise indépendante des opérateurs qui édite un baromètre permettant aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles à travers le monde. Dans son étude 2021, la société certifie, avec des preuves à l’appui, que Tunisie Telecom s’est hissée au sommet de la pyramide Internet mobile en Tunisie durant 2021. Comme les deux autres années auparavant.

L’étude de nPerf repose sur des tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile nPerf disponible sur iOS et Android, durant toute l’année 2021.

Grâce à son indéniable avance sur les débits descendants et ascendants, ainsi que sur la latence, Tunisie Telecom occupe le haut du classement pour la troisième fois consécutive dans le baromètre annuel de nPerf. En effet, Tunisie Telecom est ainsi confortablement installée à plus de 10Mb/s de distance les autres opérateurs de la place.

Concernant l’indicateur relatif au taux de réussite d’accès au réseau mobile, Tunisie Telecom se classe également premier avec un taux de 77,59% pour 53 103 nPoints dans le classement nPerf.

Ce trophée vient s’ajouter aux nombreuses récompenses qu’a reçues l’opérateur national des télécommunications.

Tunisie Telecom a été sacrée, 1er opérateur en Tunisie et 3ème en Afrique sur les performances de la Data Mobile en 2021 par Speed Checker, la société mondiale de crowdsourcing, et ce grâce à une vitesse de téléchargement moyenne de 18,19 Mbit/s.