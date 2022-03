Le président de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI), Adnène Lassoued, a révélé que parmi les personnes ayant déposé des demandes d’accès à l’information, seul 2 pour cent sont des journalistes.

Depuis la création de l’Instance en 2018, 110 demandes d’accès à l’information sur un total de 4961 demandes, ont été formulés par des journalistes, a-t-il précisé. Dans une déclaration accordée aux médias à l’occasion de la journée nationale du droit à l’information, Adnène Lassoued a ajouté que 65 pc des demandes ont été déposés par des personnes physiques alors que des composantes de la société civile et de différentes institutions sont à l’origine des 35% restants.

En ce qui concerne le respect des dispositifs de la loi sur l’accès à l’information, Adnène Lassoued a fait savoir que le premier prix décerné par l’INAI est revenu au ministère de la Santé, étant l’organisme public ayant répondu le plus aux demandes d’accès à l’information, ajoutant que les municipalités de Bouarada (Siliana) et de Maâmoura ont obtenu successivement les deuxièmes et troisième prix. Selon lui, la Fédération tunisienne de football ainsi que les ministères de l’Intérieur et de l’Industrie connaissent une baisse au niveau de réponses aux demandes d’accès à l’information.

Par ailleurs, le président de l’INAI a indiqué que l’Instance a statué sur 74% des affaires qui lui ont été soumises, soit 3615 affaires sur un total de 4961.

Ces affaires sont réparties comme suit : 1350 en faveur du demandeur, 1240 rejets, 728 non-lieu, 296 désistements, a-t-il précisé. Adnène Lassoued a jugé “positif” le bilan de l’Instance compte tenu, selon lui, des difficultés qui entravent son action.

Il s’agit en particulier du retard enregistré au niveau de la publication des textes d’application prévus par la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information.