Une séance de travail consacrée au suivi de l’avancement du projet de construction de l’hôpital Roi Salmene ben Abdelaziz à Kairouan et d’édification de deux hôpitaux régionaux de classe B à El Jem (gouvernorat de Mahdia) et de deux autres Sbeiba (gouvernorat de Kasserine) s’est tenue, mardi 22 mars 2022, entre le ministère de la Santé et le Fonds saoudien pour le développement (FSD).

Les participants ont discuté des difficultés techniques et ont sollicité l’intervention du Fonds auprès du Bureau d’études pour rapprocher les points de vue.

En effet, selon un communiqué du ministère, publié mercredi 23 mars 2022, la réunion a regroupé une délégation du Fonds, un représentant du ministère de l’Economie et de la Planification, et des cadres du ministère de la Santé pour examiner des questions relatives au renforcement de la coopération dans le domaine de la santé entre l’Arabie saoudite et la Tunisie.