Avec sa nouvelle création “Chghol”, sa toute dernière sortie de résidence, le chorégraphe Rochdi Belgasmi évolue entre le corps symbolique de la mère et plusieurs rites de passage.

A la fois chorégraphe, concepteur et interprète, Rochdi Belgasmi est l’épicentre de cette nouvelle création qui sera présentée le samedi 26 mars à 19h30 à la station d’art B7L9 à Bhar Lazreg.

Le danseur articule son travail créatif autour d’un métier à tisser au cœur de son dispositif et interroge le “noul”, “lhzem” et sa mémoire du patio de la maison familiale.

Ce nouvel opus de Rochdi Belgasmi ne devrait plus tarder à voir le jour. Ce travail devrait être présenté au public le 26 mars prochain à l’issue d’une résidence artistique qui s’achèvera avec la première représentation de “Chghol”, une oeuvre développée avec le soutien de la Fondation Kamel Lazaar et du Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique.. Cette œuvre se veut un savant mélange entre approches esthétiques et corps débridés.

L’oeuvre qui se développe par registres successifs, chaque point et chaque nœud font de ce métier une toile vierge où viendront un fil après l’autres se déposer des imaginaires profondément enracinés.

Ce métier à tisser peut-il être convoqué par un corps dansant, peut-il être le prétexte d’une chorégraphie ? C’est à ces questions que tente de répondre Rochdi Belgasmi dans cette nouvelle création.

Toute une équipe travaille depuis plusieurs mois à cette nouvelle création de Rochdi Belgasmi, un danseur et chorégraphe iconoclaste. Oussama Saidi signe le volet musical de cette création d’après une musique originale, enregistrée avec la troupe El Amir du Sahel et les deux danseuses Dalila Trabelsi et Monia Baccar.

Pour la scénographie, elle est l’œuvre de Marwen Héni alors que les costumes portent la griffe de Raja Najjar.

Enfin, Oussama Hnaini joue le rôle d’assistant chorégraphe et Béchir Zayene assure le volet images photo et vidéo.