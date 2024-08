La Journée mondiale de la photographie, célébrée le 19 août de chaque année, est placée cette année sous le thème “Une journée entière”” (An Entire Day).

En prévision de cette journée, le site wolrdphotoday organise la Semaine mondiale de la photographie qui se déroule du 12 au 26 août 2024.

Le site de la Journée invite les internautes à rejoindre la communauté mondiale en publiant leur photos une photo ou une vidéo prise le 19 août sur la plateforme sociale de leur choix. – en taguant #AnEntireDay #August192024 #WorldPhotographyDay et #WorldPhotographyDay2024.

Chaque jour de la Semaine mondiale de la photographie, les internautes peuvent partagez une photo sur les plateformes de leurs médias sociaux préférées en utilisant le hashtag : #WorldPhotographyWeek.

Outre la célébration en ligne, le site de la Journée a annoncé plusieurs événements dans divers pays : Etats Unis d’Amériques, Royaume-Uni, Canada, Nigeria, Suisse, Inde, Qatar, Australie,..

L’idée d’une journée mondiale pour célébrer la photographie a été proposée par le professeur de photographie O.P. Sharma de l’Inde en 1988. Il a poursuivi l’idée, en tendant la main à différents groupes de photographie pour coordonner, et à la suite de son travail acharné, la première célébration de la Journée mondiale de la photographie a eu lieu en 1991.

La Journée mondiale de la photographie est célébrée le 19 août pour commémorer l’invention du daguerréotype, un processus photographique développé par Louis Daguerre en 1837. Ce processus a été officiellement annoncé par le gouvernement français comme un cadeau au monde le 19 août 1839.

Depuis lors, la photographie a énormément évolué, devenant un puissant moyen d’expression, de communication et de documentation. Par conséquent, le 19 août a été choisi comme Journée mondiale de la photographie pour honorer cette étape importante dans l’histoire de la photographie.

La Journée mondiale de la photographie est une célébration annuelle mondiale de l’art, de l’artisanat, de la science et de l’histoire de la photographie.

Grâce à l’intérêt extraordinaire du monde entier pour la Journée mondiale de la photographie, en 2022, le site a annoncé la Semaine mondiale de la photographie – une célébration mondiale de deux semaines de la photographie qui commence une semaine avant la Journée mondiale de la photographie, le 12 août, et qui se prolonge une semaine après, jusqu’au 26 août.

Depuis le début du XIXe siècle, la photographie est devenue un moyen sans cesse croissant d’expression personnelle et d’appréciation pour d’innombrables personnes à travers le monde.

Une photographie a la capacité de capturer un lieu, une expérience, une idée, un moment dans le temps. Pour cette raison, on dit qu’une image vaut mille mots. Les photographies peuvent transmettre un sentiment plus rapidement que, et parfois même plus efficacement que les mots. Une photographie peut faire en sorte que le spectateur voit le monde comme le photographe le voit.

Les photographies transcendent même le passage du temps – une photo d’il y a cent ans peut encore être aussi appréciée maintenant qu’elle l’était à l’époque. Une photo prise demain peut encore être tout aussi appréciée par les autres dans cent ans.