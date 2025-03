L’Alliance Française de Tunis organise dans le cadre de son forum culturel “La fabrique des arts” une rencontre le mercredi 26 mars 2025 de 21H00 à 22h30 sur le thème “Art, rue et transformation sociale” avec Skander Tej, artiste peintre, graphiste et street artiste, dont les fresques murales et installations land art comme celles réalisées à Djerba et Kerkennah redéfinissent les espaces publics et interrogent notre rapport à l’environnement.

A travers des projets communautaires comme “24 villages, 24 gouvernorats”, il mêle dans ses fresques réalisés dans des écoles et des hôpitaux, art et engagement communautaire, transformant les murs en véritables récits visuels.

Cette rencontre se veut une plongée dans le processus créatif de l’artiste, explorant comment l’art peut être un vecteur de changement social et écologique.