La Tunisie, représentée par la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, participe à la 13ème édition de la Monaco Blue Initiative qui se tient du 20 au 21 mars courant, au Musée Océanographique de Monaco.

Co-organisée par l’Institut océanographique-Fondation Albert Ier Prince de Monaco et la Fondation Prince Albert II de Monaco, la Monaco Blue Initiative se veut une plateforme de discussion unique réunissant, chaque année, les différents acteurs et décideurs de la gestion durable et de la conservation de l’Océan, pour aborder les défis mondiaux de la gestion et de la conservation de l’océan, selon un communiqué publié lundi, par la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Cet événement, auquel prennent part le Prince Albert II de Monaco, l’envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, John Kerry, a pour objectif d’encourager les échanges entre les entreprises du secteur privé, les scientifiques, les décideurs, les grandes organisations internationales, la société civile, afin d’analyser et promouvoir les synergies possibles entre la protection du milieu marin et le développement d’une économie bleue réelle et durable.

Lancée en 2010 par le Prince Albert II de Monaco, la Monaco Blue Initiative se tient chaque année dans le cadre de la Monaco Ocean Week, une semaine d’échanges, d’analyses et de sensibilisation pour mieux comprendre les enjeux de demain concernant les océans.