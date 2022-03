Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a informé ses homologues des pays membres de l’Organisation internationale de la Francophonie et sa secrétaire générale des préparatifs engagés par la Tunisie pour accueillir le 18 Sommet de la Francophonie prévu à Djerba les 18 et 19 novembre 2022.

S’exprimant à l’occasion de la réunion de la 40e session extraordinaire de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) tenue mercredi à Paris sous la présidence de la Tunisie, Jerandi a souligné la détermination du président de la République Kais Saied à faire réussir le Sommet de Djerba tant au niveau de la logistique que du contenu.

La Tunisie, a-t-il assuré, mettra tout en œuvre pour que cette échéance importante soit l’occasion de tracer la voie à suivre pour l’avenir de la Francophonie et renforcer ses activités et son efficacité.

Cité dans un communiqué du département des Affaires étrangères, Jerandi a expliqué que la Tunisie qui était prête à accueillir le Sommet depuis novembre 2021 malgré les contraintes liées à la pandémie de Covid-19, poursuit ses efforts, en coordination avec l’OIF, pour parachever les derniers préparatifs afin d’en garantir la réussite.

Jerandi a également évoqué l’avancement de l’élaboration des documents du Sommet, s’agissant notamment du projet de la Déclaration du Sommet de Djerba et des activités parallèles telles que le Village Francophone et le Forum économique ainsi que d’autres activités programmées en coordination avec les parties concernées.

De leur côté, les ministres des Affaires étrangères des pays francophones ont fait part de leur considération pour les efforts de la Tunisie et pour tous les moyens qu’elle a mis en oeuvre pour l’organisation de cet évènement. Ils ont salué le stade avancé des préparatifs et ont fait part de leur entière confiance quant à la capacité de la Tunisie de garantir la réussite de ce Sommet, rapporte le communiqué.