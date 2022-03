9 courts et documentaires queer sont au menu de “la Première des Films” réalisée dans le cadre du projet “We DoQ”, qui se déroulera samedi 19 mars 2022 à 18:30 à l’espace CineMadart -Carthage. L’événement We Doq est organisé par deux deux ONG à but non lucratif basées à Tunis, Doc House et Mawjoudin.

Le projet vise à questionner le genre et la sexualité non normative dans le contexte Tunisien. Neuf courts métrages documentaires dont les durées varient entre 5 et 15 minutes ont été produits.

Cette initiative figure parmi les premières, en Tunisie et dans la région MENA, à inviter des cinéastes émergent.e.s pour s’exprimer et réfléchir sur la réalité des communautés LGBTQI+.

Doc House est une organisation indépendante à but non lucratif qui a été fondée en 2018 par un collectif d’artistes et d’opérateurs culturels. Elle œuvre à promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au Documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord.

L’initiative Mawjoudin pour l’égalité connue sous le nom de Mawjoudin (On existe en arabe), a été fondée en 2014 par un groupe de jeunes, de féministes et de personnes LGB, dans le but de contribuer au changement de la situation des personnes LGBTQI+ et les normes imposées au corps et à la sexualité.