Des hommes d’affaires et des responsables tunisiens et libyens ont convenu de créer un centre d’affaires tuniso-libyen qui assurera la formation et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs des deux pays, et ce, en marge de la clôture, mercredi, du salon ” Libya Food ” tenu, du 13 au 16 mars, à Tripoli, en Libye.

Ce centre devrait aussi assurer la participation libyenne à la prochaine édition du Salon de l’entreprise qui sera organisé, le 1er et le 2 juin, par le Centre d’Affaires de Sfax.

Un forum sera créé dans le cadre du salon pour discuter de la situation et des perspectives de la coopération bilatérale entre les deux pays.

En effet quelques 25 entreprises tunisiennes actives dans différents secteurs de l’agroalimentaire et plusieurs structures tunisiennes d’appui à l’investissement, dont le Centre d’affaires de Sfax, le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche (GIPP) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax, ont pris part à ” Libya Food “.

Les produits de la mer, de la pisciculture et des conserves de la mer qui connaissent une forte demande de la part des libyens figurent parmi les produits exposés à ce salon.

Ce salon auquel prennent part également environ 120 entreprises représentant plusieurs pays comme la Turquie, la Libye et la France a permis la conclusion d’accords et la programmation d’activités conjointes de coopération entre la Chambre de commerce de Sfax et le Centre d’affaires de Sfax d’une part et les entreprises économiques et structures professionnelles libyennes d’autre part.

Les parties tunisienne et libyenne ont convenu d’organiser des manifestations économiques, outre l’élaboration de programmes de coopération et d’investissement conjoints dans trois principaux axes et spécialités, au cours de la prochaine période.

Ces axes portent sur le développement de partenariats dans le secteur de la pêche et des produits de la mer destinés à l’exportation ou à la consommation locale, le développement des plantations d’oliviers en Libye et l’impulsion du partenariat et de la coopération dans le domaine de l’énergie et des hydrocarbures.

Les questions de l’amélioration de la circulation des biens et des personnes au poste frontalier de Ras Jedir et de la simplification des procédures douanières et du délai d’attente a été également au centre des discussions des deux parties.

Les participants tunisiens et libyens ont mis l’accent sur la nécessité d’identifier des mesures pratiques pour améliorer cette situation.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, Ridha Fourati a souligné l’importance des opportunités offertes aux produits tuniso-libyens dans ces secteurs et qui peuvent être développés davantage aux niveaux européen et africain.

Il a estimé que l’intégration entre les deux pays peut s’incarner avec succès dans ces domaines et dans d’autres disciplines économiques.

De leurs côté , les responsables libyens ont exprimé leur disposition à favoriser l’établissement de partenariats avec la chambre de Sfax à travers l’organisation de rendez-vous d’affaires, de forums économiques, des expositions et des programmes d’investissement conjoints qui incluent les secteurs public et privé.

La participation tunisienne aux manifestations économiques tenues en Libye vise à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye ont connu en 2021 une évolution d’environ 23% par rapport à 2020, passant de 1,2 milliard de dinars à plus de 1,5 milliard de dinars.