Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce cadre, ArchivInfos (revue africaine spécialisée dans le domaine de modernisation et préservation des archives et traitement de l’information) pour l’édition 2022 a décidé de célébrer les meilleures archivistes, bibliothécaires, documentalistes en Afrique.

Le thème choisi pour cette année est le leadership féminin dans les secteurs des archives et de la documentation en Afrique.

A cet égard, la revue a sélectionné huit (08) femmes archivistes, bibliothécaires ou documentalistes africaines qui impactent par leur travail.

C’est dans ce cadre que Basma MAKHLOUF SHABOU, archiviste tunisienne, professeure à la Haute école de gestion de Genève, a été choisie parmi ces femmes qui comptent en Afrique.

Parcours académique et professionnel

D’après ladite revue, Dr Basma Makhlouf Shabou, archiviste africain, mérite d’être le numéro de ce Top 8 de la sélection. D’abord, elle est depuis 2010 professeure dans la filière information documentaire à la Haute école de gestion de Genève. Au sein de cette école, elle est la responsable du Master Sciences de l’information et coordinatrice du secteur archivistique

Ensuite, bien avant cette école, elle avait aussi enseigné à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI) au Canada durant entre 2005 et 2010.

En Afrique et plus précisément en Tunisie, Basma Makhlouf Shabou a notamment dispensé des cours entre 2002-2003 à l’Institut supérieur de documentation de l’Université de La Manouba.

Enfin, sur le plan académique, Basma Makhlouf Shabou dispose d’une maîtrise en études sociales (1997). Elle détient aussi un diplôme de troisième cycle en gestion des documents administratifs et des archives publiques (2000). Son Ph. Dr en Sciences de l’information, elle l’a obtenu en 2011.

Que ce soit en Tunisie ou durant ses études doctorales à l’EBSI, elle a participé à plusieurs projets de recherche. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :

définition et mesure des qualités des archives électroniques publiques ;

projet de recherche sur les caractéristiques des structures d’archives ;

état des lieux du patrimoine, des musées et des archives : le monde des archives

évaluation des programmes dans le milieu archivistique ;

participation à la conception et la mise en application du programme national de la gestion des documents publics au sein du gouvernement tunisien.

En plus de sa participation à ces différents projets, Basma Makhlouf Shabou est également membre de divers groupes de travail. Elle est spécialement membre :

régulier du Groupe interdisciplinaire de recherche en gouvernance informationnelle ;

du Comité scientifique et organisatrice de Gestion du cycle de vie des données (DLCM) ;

du Conseil International des Archives (CIA), membre du conseil exécutif et Responsable de la programmation, coordinatrice du Programme pour l’Afrique francophone ;

du comité de programme APA Conférence on Digital Préservation et développement d’un référentiel sécurisé des archives et des données ;

du comité de rédaction de la Revue Suisse Electronique de sciences de l’information (RESSI) ;

du groupe de travail pour les normes et standards ;

du comité de pilotage du Portail international archivistique francophone ;

et récemment membre du comité consultatif dans une université américaine reconnue dans le domaine des sciences de l’information et plus précisément à la Graduate School of Information Studies at Queens College, City University of New York.

Dans le même contexte, Dr Basma Makhlouf Shabou est actuellement présidente de portail du dépôt d’archivage pérenne OLOS et professeure et consultante internationale auprès de Sorbonne Université Abu Dhabi – Master en Records Management et archivistique (MiRAS), formatrice des formateurs sur la préservation des documents d’activité numériques pour les professeurs et formateurs. Programme pour l’Afrique, Conseil International des Archives (CIA).

Basma Makhlouf Shabou a publié divers articles, livres, guides et autres travaux scientifiques. On l’aura compris, elle a un parcours qui force le respect.

Cette démarche professionnelle pleine de succès et de brillance a été couronnée en 2021 par l’obtention de « Chevalier de l’ordre des arts et des lettres. « Ce prix est décerné chaque année par l’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique française qui gérée par le ministère de la culture récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur création dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu’elles ont apportée au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ».