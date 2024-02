Deux enfants se sont distingués à la 12ème édition de la compétition nationale d’illustration de contes en Scratch “9issa THON” par l’obtention d’une médaille d’or attribuée à Youssef Ben Zid, du centre régional de l’informatique pour enfants à Gabès et d’une médaille de bronze attribuée à Maya Achour du centre national d’informatique pour enfants.

Selon un communiqué publié par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, cette compétition est organisée par l’association tunisienne d’informatique (ITA) en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et le centre national d’informatique pour enfants.

Quelque 24 enfants représentant les centres d’informatique pour enfants des différentes régions du pays étaient candidats à cette compétition tenue les 7 et 8 février en cours à Hammamet.

Les centres d’informatique pour enfants sont chargés de former les enfants âgés entre 5 et 18 ans dans le domaine de l’informatique afin de renforcer leurs capacités et les aider à s’ouvrir sur l’environnement scientifique et technologique.