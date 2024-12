L’huile d’olive extra vierge de la ferme Ben Ismail, située dans la localité de Toukaber, à Medjez El Bab (gouvernorat de Béja), a remporté pour la huitième année consécutive la médaille d’or « Extra Gold » du concours international «Biol Novello» 2024, qui distingue les meilleures huiles d’olive biologiques au monde.

Cette distinction a été décernée lors de la 30e édition de la compétition italienne, à laquelle ont pris part 181 pays cette année. Dix huiles d’olive, récoltées précocement (avant le 15 novembre), ont obtenu cette médaille d’or « Extra Gold », témoignant ainsi de leur qualité exceptionnelle.

L’huile de la ferme Ben Ismail, représentée par la marque Toukaber, est la seule huile arabe et africaine à remporter ce prestigieux prix, un événement organisé par le ministère italien de l’Agriculture, en collaboration avec les principaux producteurs mondiaux d’huile d’olive, dont l’Espagne et l’Italie.

Maher Ben Ismail, membre de la famille fondatrice de la ferme, a exprimé sa fierté et sa satisfaction à l’égard de ce nouveau succès. Il a souligné à l’Agence TAP que la ferme participe à ce concours chaque année avec son huile d’olive produite à partir des olives d’hiver tunisiennes, un produit réputé pour ses caractéristiques gustatives uniques et sa puissance.

« Ce concours met en lumière la qualité de l’huile d’olive biologique et encourage la récolte des olives avant le 15 novembre, lorsqu’elles atteignent un stade optimal de maturité. Cela permet d’obtenir des huiles d’une qualité supérieure, avec des bienfaits sanitaires incontestables », a précisé Maher Ben Ismail.

Il est à noter que la ferme Ben Ismail, qui s’est engagée dans une production respectueuse de l’environnement, utilise des énergies renouvelables pour la production d’eau et d’électricité. Cette approche éco-responsable fait écho à l’objectif de la famille de maintenir une qualité irréprochable tout en préservant l’environnement. Selon Maher Ben Ismail, la reconduction de ce prix pour la huitième fois consécutive est un gage de la constance de la qualité de leurs huiles et de la stabilité de leur production dans les classements internationaux.

Ce prix, qui vient couronner plusieurs distinctions internationales et nationales obtenues par la ferme Ben Ismail au fil des ans, représente un moment de fierté pour la famille. Maher Ben Ismail a appelé les autorités tunisiennes et les institutions compétentes à exploiter ce succès pour promouvoir l’huile d’olive tunisienne à l’international et renforcer la position de la Tunisie comme acteur majeur sur le marché mondial de l’huile d’olive biologique.

« Nous espérons que ce succès pourra être utilisé pour stimuler la commercialisation de l’huile d’olive tunisienne et pour valoriser davantage notre patrimoine oléicole », a conclu Maher Ben Ismail.

Rappelons que l’huile d’olive extra vierge Toukaber a, à plusieurs reprises, reçu des dizaines de récompenses internationales, notamment des récompenses en Amérique, en Italie et au Japon, en plus de récompenses nationales.