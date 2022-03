Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu, mardi 15 mars 2022, au palais de Carthage avec le ministre italien de la Défense, Lorenzo Guerini.

Selon un communiqué de la présidence de la République, l’entretien a porté sur de la coopération militaire entre les deux pays dans le cadre de la 23e session de la commission militaire tuniso-italienne ainsi que le traitement du dossier de la migration irrégulière selon une nouvelle approche.

L’entretien a permis également d’échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, ajoute la même source.

Au cours de l’entretien, le chef de l’Etat a souligné la volonté de la Tunisie de renforcer davantage les liens historiques d’amitié avec l’Italie comme en témoigne le soutien mutuel entre les deux pays pour faire face à la pandémie de Covid-19 et la promotion des mécanismes de coopération et de partenariat dans tous les domaines.

De son côté, le ministre italien de la Défense s’est félicité de la solidité des relations tuniso-italiennes, réitérant la disposition de son pays à soutenir la Tunisie sur le plan bilatéral et européen et auprès des organismes internationaux et bailleurs de fonds ainsi qu’à l’aider à relever les défis auxquels elle est confrontée.