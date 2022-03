Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, et son homologue italien, Lorenzo Guerini, se sont entretenus, mardi 15 mars 2022, à la base militaire d’El-Aouina, sur les recommandations de la 23e session de la Commission militaire mixte tuniso-italienne.

A cette occasion Memmiche a salué la volonté commune des deux pays de promouvoir la coopération militaire particulièrement en matière de développement des capacités des forces armées tunisiennes, louant le soutien de l’Italie en matière de réalisation des projets de développement durable.

De son côté, le ministre italien a réaffirmé la disposition de son pays à continuer d’appuyer les efforts de la Tunisie pour mettre en place des projets de développement à caractère social, citant en particulier le Centre de formation professionnelle en plongée sous-marine et en activités subaquatiques à Zarzis, gouvernorat de Médenine, les deux projets de développement à Rjim Maatoug et à El Mohdeth dans la délégation d’el Faouar, gouvernorat de Kébili.

La réunion s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires des deux pays.

Reçu, ce mardi, au palais de Carthage, par le président Kais Saied, le ministre italien de la Défense s’est félicité de la solidité des relations tuniso-italiennes, réitérant la disposition de son pays à soutenir la Tunisie sur le plan bilatéral et européen et auprès des organismes internationaux et des bailleurs de fonds.