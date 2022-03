Le festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie “Manarat” est de retour cet été dans sa troisième édition qui aura lieu du 1er au 7 juillet 2022 sur les plages de La Marsa, Hammam-Lif, Nabeul, Bizerte, Monastir et Kerkennah.

Cette année, le festival rendra hommage au Liban et à sa cinématographie, ont annoncé les organisateurs.

La production Dora Bouchoucha est à la direction artistique de Manarat depuis sa création en 2018. Lancé sur le pavillon tunisien au festival de Cannes, ce jeune festival est le fruit d’une coopération active entre le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI), et l’Institut français de Tunisie.

En raison de la crise sanitaire de Covid-19 ayant entraîné l’annulation ou le report de plusieurs festivals et manifestations culturelles et artistiques d’envergure, Manarat n’a pas eu lieu pour deux années consécutives, 2020 et 2021.

Dans le cadre de cette troisième édition, le festival a mis en place le “Post-Production Lab”, un programme dédié au soutien à la post-production. Trois projets libanais et trois tunisiens de long-métrages de fiction ou de documentaire y seront sélectionnés.

Les porteurs de projets de films, en finition, sont invités à envoyer leurs dossiers de candidature à l’adresse mailmanarat.mediterranean.hub@gmail.com Le dernier délai d’envoi est fixé au 30 avril 2022. Chaque dossier doit comporter un lien du dernier montage (actif jusqu’au mois de juillet) ainsi que le synopsis, la note d’intention et la biographie de l’auteur dans un même document pdf.

Les porteurs de projets seront invités à présenter leurs films au Post-Production Lab, qui se tiendra sous forme d’une expertise de la part d’un jury de professionnels. A l’issue de ces sessions, le jury délibérera et plusieurs bourses seront attribuées aux projets retenus.

Manarat constitue un événement cinématographique annuel d’envergure qui s’est ancré dans le paysage cinématographique et culturel tunisien. Le festival est aussi un rendez-vous populaire qui offre la possibilité au public tunisien de découvrir gratuitement de nouvelles créations notamment sur les plages et propose une plateforme d’échanges entre pays ayant la Méditerranée en partage.

Durant ses deux premières éditions, le festival a accueilli de nombreux professionnels internationaux, et permis de nouer des échanges fructueux entre les acteurs du secteur du monde arabe et entre ceux d’Europe et de la région méditerranéenne.

Habituellement, Manarat est doté d’une compétition internationale. Le line-up est composé de longs métrages de fiction et documentaires présentés entre la compétition officielle et la section panorama.

Des films (10) issus des deux rives de la Méditerranée concourent pour les deux prix du festival : le Manar d’Or, prix du meilleur film de la Méditerranée et le prix d’interprétation.