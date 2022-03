L’affaire de l’importation illégale des déchets italiens en Tunisie en 2020 sera examinée par la Cour d’appel de Tunis, jeudi 10 mars, après le transfert de l’affaire du Tribunal de Sousse.

Quelque 26 personnes accusées ont été entendus par le juge d’instruction dans le cadre de cette affaire, objet d’un scandale qui a engendré le limogeage puis l’emprisonnement d’un ancien ministre de l’Environnement ainsi que 5 autres personnes.

Le juge d’instruction a décidé de traduire 21 personnes d’entre eux pour association de malfaiteurs ayant pour but de porter atteintes aux personnes et aux biens, dont 16 sont accusées notamment d’avoir “user de leur qualité de fonctionnaire, pour se procurer à eux ou procurer à un tiers un avantage injustifié, causer un préjudice à l’administration ainsi que d’avoir importé illégalement des déchets dangereux.

Le propriétaire de la société ayant importé les déchets italiens, est en fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Plus de 280 conteneurs de déchets ménagers importés illégalement en 2020 depuis l’Italie, ont été réexpédiés le 18 février 2022, à ce pays après une longue bataille juridique et diplomatique, où la société civile tunisienne et internationale a joué un grand rôle.