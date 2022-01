Les ministères de l’Environnement et du Transport ont convenu, mercredi 26 janvier 2022 à Sousse, de préparer un draft de l’accord relatif au rapatriement des déchets italiens importées illégalement en Tunisie depuis 2020. C’est ce que nous apprend le département de l’Environnement sur sa page Facebook.

Ce draft, qui sera présenté à la partie italienne, devrait garantir les droits de l’Etat tunisien et offrir des garanties au Groupement des manutentionnaires du Centre, ont affirmé les ministres de l’Environnement et du Transport, respectivement Leila Chikhaoui et Rabii Majidi, lors de la réunion consacrée aux préparatifs logistiques du rapatriement desdits déchets.

L’accent a été mis au cours de cette réunion sur l’impact de cette affaire sur l’image de marque de la ville de Sousse, et sur la fluidité du trafic dans son port où sont stockés, depuis 2020, 212 conteneurs de déchets importés illégalement de l’Italie outre les 70 conteurs qui demeurent sous douane au siège de la société importatrice Soriplast.

Des représentants du ministère des affaires étrangères, de la douane et le chef du contentieux de l’Etat et le directeur général des manutentionnaires du centre ont également assisté à cette réunion.

Depuis quelques semaines, des déclarations de responsables tunisiens sur un proche rapatriement des conteneurs italiens se sont multipliées.