Bizerte: Fin des travaux d’embellissement de la Cité des oranges à Menzel Jemil

Les travaux d’aménagement et d’embellissement de la Cité des oranges située dans la localité d’Azib de la délégation de Menzel Jemil (gouvernorat de Bizerte) ont pris fin. C’est ce qu’a annoncé, vendredi 4 mars 2022, le délégué de Menzel Jemil, Mohamed Ben Jadou.

Moyennant une enveloppe de 2,3 millions de dinars, le projet d’embellissement de la Cité concerne l’aménagement et le pavage de plus de 4 kilomètres de routes et de circuits, la construction de plus de 3 kilomètres de réseaux d’assainissement en plus de l’installation d’un réseau d’éclairage public.

Moyennant une enveloppe d’un million de dinars, les travaux de réaménagement et renouvellement du marché municipal de Menzel Abdelrahmane vont démarrer lundi 7 mars 2022, souligne le responsable.