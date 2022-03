Le Bureau exécutif de l’Union arabe de natation, réuni jeudi à Tunis, a décidé de maintenir le championnat arabe de water-polo en novembre prochain en Tunisie.

Dans une déclaration faite à l’Agence TAP, le président de ladite Union, Taha Slimane Kochari a indiqué que cette réunion était l’occasion de fixer le calendrier annuel des différentes compétitions programmées en 2022, notamment, le championnat arabe de la discipline prévu à Oran (Algérie) du 20 au 23 juillet prochain.

Ce championnat, a-t-il ajouté, sera suivi d’une autre compétition en Algérie, celle des 5 km nage en eaux libres, outre le championnat arabe de water-polo en novembre prochain en Tunisie et le championnat des clubs arabes de Water-polo au Koweït en décembre.

Selon Kochari, le Bureau exécutif a, également, décidé d’organiser, deux jours avant le coup d’envoi de chaque compétition arabe, des séminaires de formation au profit des arbitres et des entraîneurs de manière à étayer davantage leurs connaissances techniques et les mettre à la page des standards internationaux de la discipline.

Et le responsable de souligner l’importance de raffermir les relations de partenariat entre les fédérations nationales membres de l’Union et de promouvoir l’échange d’expériences et de stages pour booster la compétitivité des nageurs arabes.

Par ailleurs, il a annoncé la tenue en mai prochain de l’assemblée élective de l’Union arabe de natation pour le mandat 2021-2024 à Casablanca au Maroc.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne de natation et membre du Bureau exécutif de l’Union arabe, Hedi Ben Hassan a mis l’accent dans une déclaration à la TAP sur la nécessité de bien se préparer aux différentes échéances prochaines dont les jeux méditerranéens d’Oran (25 juin-5 juillet), le championnat d’Afrique de natation à Tunis (20-25 août prochain) et le championnat arabe de water-polo en novembre prochain avec la participation de plusieurs pays à l’instar de l’Algérie, de l’Egypte, du Maroc, du Koweït, de l’Arabie saoudite et de l’Irak.

“La direction technique de la Fédération tunisienne œuvre actuellement à l’élaboration d’une stratégie à même de garantir une participation distinguée et ce, en mettant sur pied un programme de préparation riche et varié et en définissant une liste élargie de nageurs vu le calendrier assez pressant des compétitions régionales, arabes et continentales”, a fait savoir Ben Hassan.