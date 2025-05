La nageuse tunisienne Jamila Boulakbeche a remporté la médaille d’or du 1500 mètres NL en bassin de 50 mètres, lors du Meeting de la Liberté en Caen (France).

Boulakeche, qui évolue au club français Vikings de Rouen, a terminé la course en 17 minutes, 08 secondes et 06 centièmes, devançant la Française Salomé Morel, deuxième avec un temps de 17 minutes, 19 secondes et 58 centièmes. La troisième place est revenue à la Belge Lina Abdelkhalek, avec un temps de 18 minutes, 39 secondes et 27 centièmes.

Boulakbeche a ainsi battu le record national qu’elle a réalisé le 21 mars dernier à Rennes, en France (17 min 10 sec 75 centièmes).