Le collectif créatif Tunis et le Programme Tfannen Tunisie Créative ont annoncé le lancement de l’application “DOOR WAHDEK”, une application de visites autoguidées dans la Médina et au centre-ville de Tunis.

Au programme, deux visites, vendredi 4 mars et samedi 5 mars 2022 de 10h00 à 13h30 (Rue du Pacha). Le départ se fera de Dar El Collectif, un espace ouvert et inclusif d’expérimentation et d’apprentissage autour des métiers de la création.

Ces tours urbains autoguidés par “DOOR WAHDEK”, sous forme de Webzine guide virtuel de la Médina, seront accompagnés par un guide facilitateur afin d’initier le large public intéressé à l’usage de l’application. Elles seront également ponctuées de pauses gourmandes et dégustation de mets variés.

Tfanen-Tunisie Créative est un programme d’appui au renforcement du secteur culturel Tunisien, financé par l’Union européenne en partenariat avec le réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l’Union Européenne) et mis en œuvre par le British.

Le Collectif Créatif Tunis, lancé en avril 2016, est un groupement d’acteurs culturels qui s’intéresse aux activités créatives dans leurs formes diverses et variées, tels que : le patrimoine culturel, le design contemporain, l’art contemporain, l’éducation artistique, la médiation artistique, le développement d’audience et des outils médiatiques.

L’association est représentée par un regroupement de différents projets créatifs, culturels, artistiques et sociaux qui ont pour but d’apporter une nouvelle dynamique, avec la médina de Tunis comme point d’ancrage, en incluant les jeunes et les habitants du quartier dans ce processus.

A ce jour, le Collectif Créatif a développé près d’une dizaine de projets.