La maison d’édition “KITABI” à Sfax organise, en partenariat avec l’Association tunisienne de l’éducation civique – Bureau de Sfax, un projet culturel ambitieux en Tunisie soutenu par le programme (Tfanen) financé par l’Union européenne.

Initié par les jeunes, le projet, qui a été lancé en octobre 2020 et se poursuivra jusqu’au mois d ‘août 2021, vise la publication d’une série de livres illustrés pour les jeunes intitulée “Je découvre mon pays” et la production de documentaires pour présenter 15 villes et délégations de différentes régions de la Tunisie.

Chaque livre présente une ville ou une délégation sous forme d’une enquête illustrée exposant son histoire, ses caractéristiques, ses activités économiques, sociales et culturelles, d’une manière simple, brève et passionnante

Le lecteur peut se promener à travers le livre dans la ville ou la délégation pour découvrir la magie du passé et le parfum du présent, mais aussi pour connaître ses préoccupations et problèmes actuels et les solutions adéquates proposées.

Toutes les étapes de production de ces livres et des documentaires sont réalisés par les élèves des clubs d’éducation civique dans les établissements scolaires ou dans les institutions ou associations culturelles, assistés et supervisés par des enseignants animant ces clubs.

Ce projet vise à aider les jeunes élèves à découvrir et à mettre en valeur les aspects positifs de leurs régions. De cette façon, ils peuvent s’attacher davantage à leurs régions natales, et à les défendre de manière réfléchie.

Le projet a également pour objectif d’inculquer à ces jeunes l’esprit de citoyenneté active ; Nos jeunes seront alors motivés pour valoriser les richesses et le patrimoine culturel de leurs différentes régions.

” je découvre mon pays ” est un projet qui permettra aussi de faire entendre la voix de ces régions auprès des responsables et des médias à travers la publication de cette série de livres et de documentaires.