Après une longue période de réajustements, l’association Hayyou’Raqs annonce le retour du projet “Tawassel 2020-21”, soutenu par Tfanen Tunisie créative. Le projet se déroulera pendant tout le premier semestre 2021, en intégrant notamment les jeunes amateurs des maisons de la culture.

L’idée du projet Tawassel est de porter une réflexion sur la création chorégraphique, en questionnant son contexte, ses moteurs, ses enjeux, son impact et les attentes qu’elle suscite auprès du public d’une part, mais également chez les artistes face à leur processus de création d’autre part.

Pour ce faire, le projet souhaite contribuer à l’accompagnement de jeunes chorégraphes tunisiens en leur proposant une formation courte sous la forme d’un tutorat chorégraphique. L’objectif final sera la création d’œuvres, nées de la rencontre entre des jeunes chorégraphes et de jeunes danseurs amateurs des Maisons de Culture partenaires.

Depuis sa création en 2014, l’association tunisienne élabore ses projets autour de deux axes principaux: la recherche de leviers pour le développement des métiers de la danse d’une part et le processus inclusif pour qu’accèdent à la danse les jeunes et les minorités marginalisées d’autre part.

Ainsi, en permettant à de jeunes chorégraphes et danseurs de questionner leur art en compagnie d’autres artistes, le projet “Tawassel” ambitionne à travers des réflexions transversales et complémentaires à ouvrir des perspectives, des espaces imaginaires et à affirmer artistiquement une esthétique où l’identité est vécue comme une promesse d’ouverture.

Mais aussi de porter un plus en avant la réflexion sur le devenir artistique, l’impact social et culturel des métiers de la danse et de l’art chorégraphique en Tunisie qui bien qu’il existe sur la scène artistique tunisienne, il peine cependant à se définir et à s’émanciper.

Dans un contexte hybride et parfois contradictoire, lit-on dans l’édito, l’artiste chorégraphe rencontre des difficultés à s’imposer sur l’échiquier national et à s’affirmer dans le paysage international et universel de l’art.

Créée en 2014, l’association Hayyou’Raqs souhaite contribuer à la promotion et la valorisation de l’art de la danse en proposant des projets de sensibilisation, de formation et de création en Tunisie, et ce en favorisant les rencontres et échanges internationaux.