Dans le cadre du projet d’appui au renforcement du secteur culturel tunisien, Tfanen-Tunisie-Creative lance “Tfanen Takwin” , une formation d’une année équivalente à une 2ème année de master professionnel et destinée aux professionnels du secteur culturel en Tunisie en partenariat avec EUNIC (European Union National Institutes for Culture), l’Union européenne et le PACT (Programme d’appui au secteur de la culture en Tunisie).

L’appel à candidature est lancé du 27 novembre au 11 décembre 2020.

Le cycle Tfanen Takwin est structuré autour de trois thématiques : Patrimoine et culture, technologies de l’information et de la communication et soft skills, et sera suivi de stages nationaux et internationaux sous réserve des conditions sanitaires. Par ailleurs, des échanges réguliers auront lieu avec le milieu professionnel.

Les intervenants proposés par Tfanen Takwin sont des acteurs culturels, des universitaires et des professionnels de la culture, tunisiens et étrangers qui, par leur expertise et leur approche des thématiques garantissent un apprentissage de qualité et une pédagogie adaptée aux professionnels sélectionnés pour ce programme.

Tfanen Takwin est destinée aux professionnels du secteur culturel en Tunisie répondant aux conditions suivantes:

Niveau de diplôme :

– Titulaire au minimum d’un master (ou équivalent).

– Titulaire d’une licence avec 10 ans d’expérience professionnelle.

Connaissance de la scène culturelle tunisienne, régionale et internationale :

Au moins 5 ans d’expérience dans le secteur culturel.

Ayant un attrait pour les nouvelles technologies.

Expérience avérée (références de 2 personnes du domaine) dans la gestion et la contribution à la direction de projet culturel.

Compétences linguistiques :

Bon niveau de français, d’anglais et d’arabe.

Compétences TIC :

Maîtrise avérée des outils informatiques.

Disposer d’un ordinateur performant et d’un casque/écouteurs.

Qualités :

Culture générale solide.

Curiosité et ouverture sur toutes les pratiques artistiques et culturelles.

Intérêt pour le patrimoine.

Capacité à travailler en équipe.

Flexibilité et adaptabilité à une diversité de contextes.

Capacité à être ouvert aux nouvelles approches culturelles.

Esprit critique (expérience de débats et de plaidoyer) et esprit d’initiative (porteur de projets).

Les candidats intéressés peuvent postuler rapidement sur le site.