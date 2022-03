L’île de Kerkennah abritera au cours de cette semaine un tournoi de beach soccer à trois au profit des étudiants et étudiantes des établissements universitaires de la région ainsi que les étudiants étrangers à l’initiative de l’Institut supérieur des sciences infirmières de Sfax, de l’Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Sfax, de l’Institut préparatoire aux études d’ingénieur de Sfax et de l’Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé.

Quelque 19 équipes garçons, 4 équipes de filles ainsi que 4 autres équipes composées d’étudiants étrangers prendront part à ce tournoi, premier du genre. Ces derniers évolueront aux couleurs de leurs pays, à savoir: les Comores, le Burkina Faso, la RD Congo et le Gabon.

Le nombre des étudiants qui profiteront de cette manifestation est, selon les organisateurs de l’ordre de 133 étudiants, en plus des professeurs, des formateurs et des représentants des structures universitaires et sportives pour atteindre les 200 participants.

La compétition qui sera soumise à des règles simples, se jouera à raison de trois joueurs par équipes sans compter les remplaçants.

Outre la compétition, un programme d’animation sera assuré par des troupes du folklore de l’île et une session de formation en premiers secours sera dispensée aux participants.