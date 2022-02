La Chambre syndicale nationale des semences et plants (relevant de l’UTICA) annonce la tenue du 22ème Congrès de l’Association africaine du commerce des semences (Afsta) qui aura lieu sur l’île de Djerba du 28 février au 3 mars 2022.

Le congrès constituera une occasion de promouvoir les biens et services auprès des délégués du Congrès, indique la Chambre.

A noter que l’Afsta est une association à but non lucratif qui représente le secteur privé des semences en Afrique et qui a pour mission de faciliter l’échange et l’utilisation des semences de qualité à travers les pays d’Afrique dans l’objectif de garantir la sécurité alimentaire du continent.