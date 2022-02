Après le franc succès qu’ont connu les Salons organisés par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) en Libye, à l’instar du Salon de la construction en juillet 2021 et le Salon de la Santé, février 2022, la CCIS organise la participation tunisienne au Salon “Libya Food“ du 13 au 16 mars 2022 à la Foire internationale de Tripoli.

Au jour d’aujourd’hui (25 février 2022), 25 entreprises actives dans divers secteurs de l’agroalimentaire ont confirmé leur participation à cette manifestation commerciale.

Le programme du Salon comprend également un Forum (le premier du genre) portant sur le partenariat tuniso-libyen dans le secteur de la pêche et de l’huile d’olive. Il comprendra entre autres 3 interventions sur «La réalité de l’agriculture en Tunisie», «La réalité de l’agriculture en Libye» et «Les perspectives et possibilités de coopération et d’intégration tuniso-libyenne dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche».

Ainsi que l’organisation de deux ateliers pratiques : le premier traitant du secteur de la pêche, alors que le second se penchera sur le secteur de l’huile d’olive.

Cette participation des chefs d’entreprise et des investisseurs opérant dans le secteur de l’agroalimentaire (boissons, produits laitiers, viande et volaille, confiserie et pâtisserie, aliments conservés et frais, collations et pâtes, graines et céréales, réfrigérateurs et aliments surgelés, technologies alimentaires, services et autres) constituera une réelle opportunité de présenter le produit tunisien leader sur le marché libyen, de garantir des contacts prometteurs, d’exploiter de nouvelles opportunités d’affaires dans ce secteur vital et de consolider la pérennité des relations économiques entre les deux pays.

Communiqué