Le musée du futur de Dubai vient d’être inauguré, une architecture exceptionnelle et un projet titanesque de plus de sept ans.

“Le musée du Futur est une pure élégance. Quand vous lancez le plus beau bâtiment de la planète, l’élégance est ce qui parfait l’événement”, affirme Mohammad Gergawi, ministre de l’Intérieur et directeur de la Dubaï Future Foundation.

Le Musée du futur (arabe : متحف المستقبل) est un espace d’exposition, de services et de produits innovants et futuristes. Situé dans le quartier financier de Dubaï , aux Émirats arabes unis , le musée du futur comprend trois éléments principaux : la colline verte, le bâtiment et le vide.

L’objectif de ce musée est de promouvoir le développement technologique et l’innovation , notamment dans les domaines de la robotique et de l’intelligence artificielle.

https://www.linkedin.com/posts/nyassin_dubai-uae-future-ugcPost-6902484872162861056-_SQ5