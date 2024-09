Le Festival de l’Intelligence Artificielle (IA) et du Web3 de Dubaï a ouvert ses portes, mercredi à Madinat Jumeirah, où 6.000 participants venus de 100 pays devront y prendre part en vue de plancher sur l’avancement de l’économie numérique et des applications de l’IA à l’échelle mondiale.

Organisé par Dubaï AI Campus, une initiative du Centre financier international de Dubaï (DIFC), cet événement explorera le potentiel commercial et économique de l’IA ainsi que son rôle dans le soutien au développement durable, a fait savoir l’agence de presse émiratie WAM.

Les organisateurs ambitionnent d’attirer plus de 30.000 participants chaque année pour les prochaines éditions, a ajouté WAM.

Avec un programme riche comprenant la série Future Tech Talks qui met en scène des leaders technologiques, des investisseurs et des régulateurs, cet événement mondial de deux jours se concentrera principalement sur les thèmes de l’autonomisation des économies numériques et de la stimulation de l’innovation.

Les sessions plénières couvriront des sujets tels que le rôle de l’IA dans la transformation du paysage commercial mondial, les tendances futures et le financement de l’IA générative, et les avantages de l’IA pour les secteurs public et privé.

Près de 20 ministères et agences gouvernementales participeront à l’événement, ainsi que 20 grandes entreprises mondiales et 20 grands fonds de capital-risque.