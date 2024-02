La Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a dit s’attendre à une croissance du PIB de la région du Moyen-Orient de 2,9% au cours de l’année 2024.

Se prononçant en marge du 8ème Forum des finances publiques dans les pays arabes, Mme Gogaeva a indiqué que le monde arabe joue un rôle de plus en plus important dans un monde en évolution continue, soulignant que le forum représente la preuve de la manière d’entretenir et de développer le partenariat entre le monde arabe et le FMI.

Mme Krystalina s’attend à une diminution du taux d’inflation en 2024, notant que les perspectives de croissance mondiale à moyen terme atteignent environ 3%, contre une moyenne historique de 3,8%.

Le 8ème Forum des finances publiques dans les pays arabes est organisé par le Fonds monétaire arabe en coopération avec le FMI et le ministère des Finances des Émirats arabes unis.

Les participants débâteront de plusieurs thématiques dont les réformes des institutions du secteur public, la politique fiscale et les perspectives d’évolution économique et financière, les défis liés aux réformes des subventions énergétiques et le renforcement de la sécurité sociale.