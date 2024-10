La Tunisie participe du 14 au 18 octobre courant, au salon international GITEX Global 2024 (Gulf Information Technology Exhibition) à Dubaï, avec un pavillon national de 36 m², dédié à la valorisation des entreprises technologiques de pointe.

Cette présence vise, selon le CEPEX qui organise la participation nationale, à mettre en lumière le savoir-faire tunisien dans des secteurs stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les villes intelligentes, les technologies de l’information et de la communication (TIC), ainsi que les solutions numériques innovantes. Les entreprises exposantes, leaders dans leurs domaines, illustrent l’engagement de la Tunisie dans la promotion de l’innovation et du potentiel technologique national.

GITEX Global constitue pour la Tunisie une plateforme idéale pour attirer des investissements étrangers, dynamiser l’écosystème technologique national et promouvoir les startups tunisiennes sur la scène mondiale.

À travers cette participation à un événement d’envergure internationale, la Tunisie ambitionne aussi “de réaffirmer sa position en tant qu’acteur incontournable de l’innovation technologique, tant au niveau régional qu’international”.

GITEX Global de Dubaï est le plus grand des salons GITEX. GITEX Global, GITEX Africa, GITEX Europe, et GITEX Asia sont, en effet, quatre événements majeurs qui forment une série internationale de salons technologiques sous la bannière GITEX, chacun ciblant des régions spécifiques tout en attirant une audience internationale.

GITEX Global est un événement annuel qui rassemble des milliers d’exposants et de participants de plus de 180 pays. Il couvre une vaste gamme de secteurs incluant l’IA, la Blockchain, la 5G, la Cybersécurité et les Smart Cities.