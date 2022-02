Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a présidé, lundi 21 février 2022 à Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba), une cérémonie de remise d’un premier lot de subventions au profit de 37 bénéficiaires dans le cadre du projet d’inclusion économique des jeunes baptisé “Moubadiroun” (“initiateurs”), en présence du coordinateur du projet, de l’équipe de travail et de plusieurs cadres du ministère.

Les bénéficiaires ont obtenu l’approbation du Comité national du projet composé des ministères partenaires parmi 67 jeunes candidats, en attendant l’approbation finale, explique le ministère de l’Emploi dans un communiqué publié mardi 22 courant.

Mis en œuvre par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle avec l’appui de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), Moubadiroun vise à créer de nouvelles opportunités d’emploi et d’insertion des jeunes dans sept gouvernorats du pays ainsi que des demandeurs d’emploi âgés de 18 à 35 ans issus de familles à faible revenu dans les gouvernorats concernés par le projet.

Les bénéficiaires peuvent opter soit pour l’initiative privée ou pour un travail rémunéré. Ceux qui choisissent le travail indépendant bénéficieront d’une formation et d’un encadrement de 12 mois avec une bourse d’accompagnement tout au long de cette période avec des réunions périodiques avec des investisseurs des régions concernées.

Nsibi a souligné à cette occasion l’importance d’évaluer cette expérience pilote en vue d’assurer l’adéquation entre la dimension sociale du projet et l’efficacité économique dans l’objectif d’atteindre l’insertion espérée et la pérennité des projets.