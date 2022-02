Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, indique que 95 autobus pour le transport scolaire et 13 camions de transport de produits alimentaires seront distribués à partir du mois de mars 2022 au profit des commissariats régionaux de l’éducation.

Il a souligné, au cours de la cérémonie de remise des équipements et matériel agricole au profit des commissariats régionaux de l’éducation pour approvisionner les écoles en eau potable, lundi 21 février 2022, que son département avait acquis des tracteurs dotés de citernes et des équipements d’approvisionnement en eau potable, des autobus et des camions de transport de produits alimentaires et des unités mobiles de maintenance, et ce dans le cadre de sa stratégie de lutte contre le phénomène de décrochage scolaire et la promotion du secteur de l’enseignement.

Lire aussi: Des tracteurs italiens pour le transport de l’eau potable pour les écoles tunisiennes

Le ministre a affirmé que ces acquisitions ont été accomplies dans le cadre d’un crédit d’un montant de 10 millions d’euros remis par le gouvernement italien sur une durée de 62 ans sans intérêt.