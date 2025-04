Le complexe jeunesse à Hammamet a accueilli, hier jeudi, une journée de formation sur le thème « Promotion des comportements positifs en milieu scolaire », organisée par le commissariat régional de l’Éducation à Nabeul.

La formation, qui a réuni un certain nombre de directeurs d’écoles primaires et de collèges de la région, a été encadrée par un expert de l’Association francophone internationale des directeurs d’établissements scolaires, partenaire d’organisation de cette session en compagnie du bureau local de l’Association tunisienne pour l’éducation et la famille.

La formation a porté, à la fois, sur des fondements théoriques et académiques, ainsi que sur plusieurs ateliers pratiques, dans le but d’outiller les participants pour la mise en œuvre, au sein de leurs établissements, du projet de soutien aux comportements positifs en milieu scolaire.

Ce projet repose sur l’implication active de tous les acteurs de la communauté éducative, soit, les personnels pédagogiques, administratifs, parents, associations et partenaires sociaux, dans une approche collective, a indiqué à la TAP, la cheffe de service des affaires scolaires au commissariat régional de l’éducation à Nabeul, Jihen Ben Salah,

Ce projet se base sur la promotion de valeurs telles que le respect, la responsabilité, la tolérance, la solidarité et la communication, et intègre une éducation à la citoyenneté. Il contribue à prévenir les comportements à risque, tout en visant à concilier qualité des relations humaines et réussite scolaire.

Il sera lancé dans 18 établissements scolaires du gouvernorat de Nabeul, suite à l’intérêt exprimé par plusieurs directeurs ayant pris part à la formation, a fait savoir Ben Salah, précisant que le projet s’étend sur trois ans.

Pour sa part, le conseiller d’éducation à l’école primaire de Bou Argoub, Hmida Toumi, a estimé que ce projet constitue une opportunité exceptionnelle pour améliorer durablement le climat scolaire, en agissant notamment sur les relations entre élèves, entre élèves et enseignants, et entre l’établissement et les familles.

Il a souligné l’adéquation du projet avec les missions fondamentales de l’école, à savoir offrir un cadre stimulant, éthique et bienveillant, propice à l’épanouissement éducatif et social de tous les apprenants, à travers une approche inclusive et participative.

Il a enfin rappelé que, malgré des disparités régionales, les établissements scolaires partagent des préoccupations communes telles que la prévention de l’abandon scolaire, des absences répétées, de la violence, de la consommation de drogues ou encore de l’addiction aux écrans et aux réseaux sociaux.